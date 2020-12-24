一名患有糖尿病的婦人在耕莘醫院新店總院區洗手間滑倒，造成大腿骨折，認為醫院事前沒有做好清潔害她滑倒，事後又不積極處理，一怒之下向台北地檢署控告天主教台灣地區主教團前任主席洪山川過失傷害，北檢偵查後，認定洪山川並不負責處理清潔等事務，24日以罪嫌不足將洪不起訴處分。

這名控告主教的被害人是一名患有糖尿病、體型福態，需用助行器的中年婦人，今年她到耕莘醫院新店總院區看診，如廁時因女廁地面有嘔吐物沒有清理乾淨，她因行動不便在廁所內滑倒，大腿因而骨折，事情發生後，她感到耕莘醫院沒有積極處理善後。

婦人一怒提告卻不知道要告誰，從網路一查，發現洪山川是總管理人，是耕莘醫院的「最大咖」，於是控告主教過失傷害。

不過，檢方調查後，認定洪山川雖是耕莘醫院的總管理人，實際上並沒有主管醫院的清潔工作及被害人受傷善後等細節，因此依罪嫌不足將洪山川不起訴處分。

(中時 )