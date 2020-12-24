20日超過20支火箭瞄準伊拉克首都維安嚴密的綠區（Green Zone），美國駐伊大使館建築受到損害，華府相信是伊朗所為，美國總統川普昨（23）日發布推文，指獲悉在伊拉克的美公民將再度遇襲，他鄭重警告伊朗：如果有一個美國人被殺，我都會要伊朗負責，好好考慮。

美國駐伊拉克大使館20日遭數枚火箭鎖定攻擊。

綜合路透社、美媒CNBC報導，周日超過20枚火箭瞄準巴格達各國大使館林立的綠區，導致美國大使館建築受損，川普昨日發布推文，將這起攻擊事件歸咎於伊朗，他說周日美國駐伊拉克大使館受到好幾枚火箭攻擊，有3枚火箭發射失敗，「猜猜看它們來自哪裡：伊朗。」

...Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

他說聽到消息指出在伊拉克的美國公民會再受到攻擊，他對伊朗鄭重警告：「一些友善、健康的建議給伊朗：如果有一個美國人被殺，我就會要伊朗負責，好好想一想。」。

在川普發布推文之前，美國高級國安官員才在白宮召開會議，針對周日的攻擊擬定因應對策，當天與會人員包含代理國防部長米勒（Chris Miller）、國務卿蓬佩奧、國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien），消息人士透露，國安人員已針對嚇阻外國勢力攻擊駐伊美軍、外交官達成一系列因應方案，準備提交川普供他參考。

匿名官員並未透露因應方案內容，也未說明是否包含軍事行動，僅表示每一個選項都不是為了升級衝突，只是為了要嚇阻進一步攻擊。

美軍中央司令部（US Central Command）指出，周日的攻擊行動幾乎可以確定是由「伊朗支持的流氓民兵組織所為」，「儘管這21枚火箭並未造成美國人員傷亡，但確實讓美國大使館建築受損，而且顯然無意避免人員傷亡。」

一系列民兵組織10月宣布，將暫停對美軍的火箭攻擊，條件是伊拉克政府提出美軍撤軍的時間表，不過11月18日火箭再度攻擊美國大使館，伊拉克安全官員指出，顯然民兵組織已經決定恢復對美軍基地的攻擊。

(中時新聞網)