由於台灣新冠肺炎疫情升溫，民眾擔憂大型活動會造成群聚感染，台南市長黃偉哲24日早上表示，元旦升旗典禮都照常舉辦了，台南市27日的煙火活動施放地點在體育場，體育場出入口都有管制的，相信不會造成困擾，所以也不會造成有所謂群聚感染問題。

黃偉哲說，「我們會做一些必要的措施」，民眾進場還是要戴口罩，元旦升旗典禮都照常舉辦了，所以只要做好防護措施，基本上就還是會遵照中央流行疫情指揮中心的方式來處理，活動會照辦。

因為疫情有升溫跡象，黃偉哲也希望想要去參加活動的人到市府的網站登錄，事先登錄、帶手機到現場掃QR-code，萬一有需要，從現場的手機登錄紀錄，就可以去按圖索驥找到人；以紐西蘭機師為例，他的足跡就是這樣被拼出來，當事人不合作，到時候檢警、相關的疫調人員還是找得到。

黃偉哲強調，跨年應該是高高興興的事情，不過因為疫情的關係，紐西蘭機師事件害得大家這麼辛苦，害得活動可能辦不成，依照傳染病防治法或是依照COVID-19的特別條例，如果紐西蘭機師有牽涉到刑事犯罪的部分，希望警方檢警可以偵辦；如果有牽涉到刑事犯罪，黃也建議司法機關可以依法審判。

(中時 )