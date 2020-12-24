跟蔡英文總統開會後頭痛就醫 何志偉採檢結果出爐 11:342020/12/24 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委何志偉(吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委何志偉昨日因身體不適而赴台北陽明醫院做「新冠肺炎篩檢」，今日稍早對外表示，檢驗結果是陰性，謝謝大家的關心，給大家擔心了真不好意思。 黨內互嗆 王定宇批「何志偉別蹭聲量」 新冠防疫意外收穫 國內川崎症病例減半 (中時 ) #何志偉 #新冠肺炎 #篩檢 #綠委 #結果出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反萊豬被公審 蘇偉碩：很害怕想從此閉嘴 10:542020/12/24 政治 柯建銘兒涉運毒不起訴 呼麻另辦 04:102020/12/24 社會新聞 疫苗抗變種病毒 4藥廠有信心 04:102020/12/24 全球財經 居檢完首日揪吃鍋 確診菲女挨罰1萬 04:102020/12/24 焦點要聞 短評／當年的十一寇呢 04:102020/12/24 時論廣場 台積電 啟動棒助小英雄計畫 04:102020/12/24 產業．科技 認仍有疑慮 萊豬表決戰 綠委林淑芬：若被處分坦然接受 11:232020/12/24 政治 何志偉回立院投票 羅智強提醒「可能偽陰性」：民進黨不差這1票 11:452020/12/24 政治 全台跨年拚場 小英籲在家也不錯 04:102020/12/24 焦點要聞 沈嶸10萬送暖弱勢兒童 算出「疫情終結時間」 02:122020/12/24 娛樂 紐籍機師完整足跡遭洩漏？陳時中：別被假訊息混淆 10:372020/12/24 生活 政治熱門新聞 陳時中怒了？嗆媒體「不用再問」 陳揮文回一句酸爆 - 政治 影》萊豬表決林淑芬、劉建國棄權 蘇偉碩致敬批民進黨：納粹！ - 政治 陳其邁最新民調出爐 高雄人竟對這件事不滿意 - 政治 黃捷遭移送檢調 時力人頭黨員案為「罷捷」投下震撼彈 - 政治 有疑慮 萊豬表決戰綠委林淑芬棄權 臉書預告：若被處分坦然接受 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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