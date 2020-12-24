民進黨立委何志偉昨日因身體不適而赴台北陽明醫院做「新冠肺炎篩檢」，今日稍早對外表示，檢驗結果是陰性，謝謝大家的關心，給大家擔心了真不好意思。

黨內互嗆 王定宇批「何志偉別蹭聲量」
新冠防疫意外收穫 國內川崎症病例減半

(中時 )

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