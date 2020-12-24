抓酒駕抓到自己人！屏東警分局員警22日晚間10時許執行巡邏勤務時，行經屏東市崇德一路，發現一民眾騎乘機車未使用燈號轉彎，經攔查發現男子身上散發酒味，員警便要求酒測遭對方拒絕，當場依法舉發酒駕拒測通知單及移置保管車輛。經後續調查發現，拒測男子竟是內埔警分局林姓員警。

屏東縣警局表示，林姓員警違紀行為屬實，立即發布記一大過處分並調整職務懲處，並追究偵查隊長、分局長等考監人員責任。屏警局長李文章強調，針對員警違法案件秉持不庇護、不放縱，依法嚴懲之態度。

李也呼籲「酒駕零容忍」，並重申警察人員為執法者，應具備更高的法律認知，並應以嚴謹的守法觀念自我要求以符民眾期待，且警職人員酒後駕車是社會大眾所不能容忍，一旦發生將嚴重影響警譽，不可不慎。

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(中時 )