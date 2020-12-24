高力國際24日公布最新調查指出，北市辦公室租賃市場多頭強勢，未來兩年還是「房東市場」。

高力調查，今年第四季台北市辦公室租賃市場空置率約6.39％，略高於去年的4.77％。

回顧今年租賃市場現況，包括有兩棟新增供給落成，兩棟大樓因都更拆除；雖然台灣防疫有成使得經濟活動及企業營運維持正常，但疫情確實影響企業搬遷及擴編決策、企業依受創程度而異進行縮編，造成全年度淨去化量為負成長。

在租金部分，高力國際辦公樓及工業服務部資深執行董事楊慧明表示，2020年辦公室平均租金在不畏疫情干擾且低空置率的情況下，逆勢上漲來到每月每坪約2,335元，較去年上揚約1.97％。其中信義區，平均租金更是漲勢難擋，已來到每月每坪約2,971元。

高力指出，不過，2023、2024年高達13萬坪新增供給，將成為新的分水嶺。調查顯示，台北市未來五年辦公室新增供給統計表，今年新增供給僅1.7萬餘坪。

不過，楊慧明表示，多數為自用或已經被早鳥預租，實際上能釋出市場的空間相對有限。展望未來，楊慧明認為，2023年以前租金皆為微漲格局。

(工商 )