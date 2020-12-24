搶年菜商機，台北國賓大飯店澎湃出擊，集結館內熱賣近一甲子的經典美味，推出40道頂級外帶年菜，更主打「喝湯就送鍋」，凡購買「國賓聚寶盆」、「闔家歡」佛跳牆、「松茸花膠海味燉全雞」等國賓珍寶湯品任一鍋，即可將「KOYO光洋陶器日本製精品陶鍋」免費帶回家，另獻上多款年菜單品與頂級伴手禮盒，讓全家歡聚共享美味，即日起開放訂購。

國賓粵菜廳嚴選頂級食材，推出八人份的「國賓聚寶盆」(19,800元)，嚴選上等花膠筒、關西刺身、鵝掌、日本干貝、特級竹笙熬煮8小時成濃郁湯底，加上汁多味厚的南非活鮑，滋補清新且營養豐富，湯頭喝來清雅溫潤，融合各種海陸上選食材的甘美。另一款「松茸花膠海味燉全雞」(7,500元)同樣集結多種矜貴食材，富含膠原蛋白的花膠，口感軟Q滑嫩，主廚將其浸發後與日本干貝、乾松茸、螺頭、古土雞與火腿一同熬煮出濃厚精華，海鮮的鮮美及土雞的甘甜清鮮適口，海陸雙味交融不僅讓味蕾甦醒，更暖身、暖胃、暖心。

圔家團圓之際，結合山珍海味的佛跳牆是圍爐餐桌上不可少的必備菜餚，國賓川菜廳推出用料豐富多元的六人份「闔家歡」(7,500元)，選用日本干貝、台灣豬蹄筋、排骨、竹笙、香菇、栗子、芋頭，以老母雞高湯慢煨八小時而成，集所有上等食材的精華於一鍋，味道鮮醇，入喉後仍餘香不絕；另有滋味甘美、用料更為澎湃的「極品闔家歡」(10,000元)，除了闔家歡使用的食材外，再嚴選極品花膠與南非鮑魚一同燉煮，滋補養生的湯頭最適合在喜氣年節溫暖身心。

今年國賓年菜珍寶湯品獨家選用日本國家級傳統工藝品美濃燒「KOYO陶鍋」盛裝，沉穩的黑色鍋身搭配豔紅色或暖橘色鍋蓋，為年節佳餚錦上添花。美濃燒融合了日本燒陶古技藝與現代化的設計，與一般陶器最大的不同在於燒製窯溫高達攝氏1,200度以上，遠超過燒陶時常見的攝氏800度，高溫不僅讓鍋體不易褪色，坯體中的金屬亦經充分氧化，因此金屬含量低於日本國家標準，兼具美觀、健康與環保特性。

國賓大飯店本次嚴選日本陶器之都岐阜縣知名品牌「KOYO光洋陶器」的製品，光洋陶器創立於1964年，正巧與台北國賓大飯店開幕同年。當典雅精緻的日本美濃燒鍋遇上經典熱賣的國賓珍寶湯品，傳承近一甲子的職人匠心與大廚精湛手藝碰撞出全新火花。享用完暖心湯品後，美濃燒鍋可重複利用，除了能直火烹煮外，保溫效果更長達數小時，絕對是居家料理良伴。以陶鍋作為湯品烹煮器皿，能讓整鍋湯受熱更平均，蓋鍋悶燒後完全鎖住食材的香甜，讓美味加倍。購買以上國賓年菜湯品均附「冷熱兩用保溫袋」，兼具俐落收納功能與恆溫設計，貼心設計響應環保概念。

台北國賓行政總主廚林建龍精心規劃精緻外帶年菜單品，特選鮑魚、鵝掌、龍蝦等上等食材入饌，打造出適合圍爐時光全家共享的經典佳餚，包括「烤乳豬」（2,000元／四分之一隻；7,200元／整隻）、「遼參鮑魚鵝掌」（4,800元）、「掛爐烤鴨二吃」（3,000元）、「和牛臉頰鮑魚」（4,000元），以及象徵吉祥如意的「干貝好彩頭」蘿蔔糕（980元），讓顧客輕鬆把五星美味帶回家過年。

為因應消費者春節團圓及年節送禮的需求，台北國賓大飯店備妥多款中西式新春年節伴手禮盒，讓顧客於新春時節送禮自用皆宜！中式禮盒推出匯集烏魚子、肝腸、臘腸與干貝XO醬2瓶的「頂級禮盒」（5,000元／盒）；年年熱賣的「步步高升禮袋」（1,880元／盒） 結合好彩頭及桂圓黑糖年糕鹹甜兩款；囊括干貝XO醬與正宗川味牛肉醬的「國賓雙醬禮盒」（1,000元／盒）；共有原味、楊桃、草莓、鳳梨等四種口味的「牛軋糖禮盒」（單品280元；每盒560元／2入）；囊括12款手作幸福好味道的「手工餅乾禮盒」（790元／盒）。

(工商 )