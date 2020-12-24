根據新北地政局資料顯示，最近三峽北大特區房價崛起，且創下實價登錄以來最高點，房價近期呈現緩增趨勢，房價支撐性竟然勝過坐擁機捷的林口，可說為近期表現最好的蛋白區，21世紀不動產企劃研究室指出，三峽房價能夠持續升溫的原因主要在於三大關鍵，包括腹地小商圈集中、捷運三鶯線即將通車，以及低總價購入門檻相對較低。

三峽北大特區全稱「台北大學特區計畫」，範圍則以國立台北大學三峽校區為核心，範圍在三樹路以西、第二高速公路以南、復興路以北的區域，總面積達到185公頃，行政區範圍則橫跨三峽區及樹林區，過往與林口、淡水曾被民眾貼上鬼城封號並稱「林三淡」，現在已然撕下標籤。

首先，腹地相對小除了讓商圈集中之外，也讓北大特區有了「限量感」的感受，此外棋盤式規劃帶來整齊寬敞的街道輪廓，加上當初法令限制，區內建築與人行道邊界留設3-20公尺，這樣「退縮綠軸」的設計也打造出17條林蔭大道，使得當地綠覆率極高，形塑出令人嚮往的宜居生活。

南北聯外交通部份，三峽北大特區主要依賴北二高，開車約30分鐘就能抵達台北市區，完整的交流道系統滿足開車族需求，加上區內客運接駁量也十分充足。不僅如此，捷運三鶯線預計在2023年完工試車，全長14.29公里、總共有12站，從板南線頂埔站起始，將串起土城工業區、北大特區、三峽舊市區、鶯歌市區、桃園八德的鳳鳴重劃區，未來還能延伸至桃園綠線轉乘、甚至串聯桃園國際機場與高速鐵路，是一條能擴大「北北桃」生活圈範圍的重要路線，以往從台北車站至三峽，需要搭板南線再轉乘公車，約花費一小時以上；若是到鶯歌則是得換乘火車，花費3、40分鐘，未來三鶯線開通後，預計能為大眾運輸通勤族省下將近20分鐘的通勤時間。

最後也是最重要的關鍵，就是房價，相較於大台北的高不可攀，在三峽北大特區成家門檻相對較低。根據實價登錄資料數據顯示，三峽北大特區兩房新成大樓平均成交單價為42萬元，總價落在1,400-1,600萬元之間；如果是15年內兩房中古屋，平均成交單價為29-35萬元，總價則落在1,000-1,200萬元，儘管日前才達到實價登錄最高點，但相較於大台北動輒7、80萬起跳的房價來說還是便宜許多。

21世紀不動產北大佳園加盟店店東關錚表示，親民的價格及鄰近台北的特質吸引不少大台北首購及換屋需求的壯年人口來看屋，加上鄰近恩主公醫院也不乏許多退休族群入住。

21世紀不動產企劃研究室則指出，根據新北市三峽區公所統計資料顯示，北大特區人口增幅近十年成長率達54%，大量人口移入除了帶動居住需求，周邊生活機能亦隨之快速提升，加上捷運捷運三鶯線開通在即，未來能與許多重要公共運輸系統無縫銜接，進而帶動整體都市發展與觀光產業，這些皆為三峽北大特區吸引愈來愈多首購、退休或頂客族入手的原因，預計成為當今雙北最值得期待的學區重劃區。

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