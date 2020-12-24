寶媽三度罹癌，勇敢面對的正能量鼓勵不少病友，她日前上《聚焦2.0》分享抗癌經驗，表示去年健檢發現長了0.6公分腫瘤，雖然是第三度罹癌，但醫生看完超音波反而恭喜她及早發現肺腺癌，她特地選在平安夜住院隔天動刀，原本平心靜氣面對開刀，卻被家人惹怒：「我24號晚上住院，家人放我一人在醫院，全部去開趴，還問我能不能跟醫院請假外出一起參加，我超生氣。」

寶媽笑稱因為自己個性堅強冷靜，所以家人才放心讓她一個人在醫院，「大家都覺得怎麼可能這麼冷靜，但我告訴自己，身邊有這麼好的醫生團隊，沒什麼好害怕的」。寶媽2004年得知罹患甲狀腺癌當下，一個人在榮總聽完報告後搭公車回家，就告訴自己必須冷靜；2006年罹患淋巴癌時，已經可以坦然面對，「我問主任確定要開刀嗎？主任說不好的東西就丟掉它」，她二話不說就進醫院動刀。

雖然現場回顧生病時期的照片，寶媽還是忍不住紅眼眶，卻一秒搞笑說：「我怎麼這麼棒，還可以在醫院自拍。」堅強勇敢的形象，也受邀擔任癌症公益大使，鼓勵更多罹癌病友，正向勇敢面對癌症。而她也被女兒曾寶儀封為「湯神」，她18歲嫁到香港，做港式煲湯很有心得，20多年前和女兒一起出的煲湯系列書籍，至今在圖書館仍是暢銷書，完全借不到，製作單位只借到兩、三本，寶媽感動表示：「這真是今年最開心的事，書都過了那麼多年，居然還有人在看。」她現在也在影音平台教大家煲湯，分享料理秘訣。

(中時 )