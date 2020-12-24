到底自己慣用的軟體、喜愛的遊戲是否能相容M1，跑出最好的表現，無疑是想要入手搭載M1晶片的消費者來說最關心的問題之一。針對這個複雜的問題，網路上已經出現不少熱心網友製作了相關網站，有需要的你妥善利用！

首先現行說明一下。蘋果已經推出了相關工具，協助開發者可以在不需要花費太多時間的情況下，重新編譯軟體，讓軟體成為Universal版本，也就是可同時支援M1晶片與英特爾晶片的Mac。但若開發者沒有這麼做，在M1 Mac中，蘋果也可透過Rosetta 2透過虛擬的方式來執行原本僅支援英特爾晶片的軟體。因此，想要知道你慣用的軟體是否能在M1 Mac當中順利運行，是否原生支援M1以及可以Rosetta 2的方式執行，是需要知道的重點。下方是兩個針對這些指標提供多款軟體相關資訊的網站：

＊Is Apple silicon ready？

Is Apple silicon ready 網站中，根據App、瀏覽器、開發工具、設計工具、音樂剪輯、影片製作、圖片編輯、生產力工具等類別進行分類，標示是否「已為M1晶片優化」，或是可以Rosetta 2以虛擬機的方式運行。若是已經針對M1優化，還會特別列出所支援的版本，便於使用者可以在安裝時候比對。而若想要進一步了解特定軟體與M1的相容程度，也可以點擊軟體名稱就會顯示進一步的資訊。

Is Apple silicon ready網站截圖。（摘自網路）

＊Dose it ARM？

Dose it ARM網站提供跟上述網站類似的功能，也列出了圖片編輯、生產力、開發工具、影片製作、音樂與音效工具、3D與建模類、娛樂與媒體、VPN與資安/隱私類、科學與研究、遊戲等分類。其中跟對每一種分類，都提供了目前共列出幾個軟體，有多少比例已經支援M1、多少比例支援Rosetta 2的統計資訊。更特別的是，Dose it ARM？網站還列出不少可支援M1的遊戲，如果你有習慣利用Mac來玩遊戲的話，可多參考。

Dose it ARM網站截圖。（摘自網路）

根據蘋果計劃，他們預計花費2年的時間將Mac產品線從英特爾晶片過渡到M1系列晶片上，期間仍就會持續推出採用英特爾晶片的款式，提供給消費者參考。

(科技)