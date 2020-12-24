一年一度的英雄聯盟《德瑪西亞盃》(Demacia Cup)於本周一(12/21)正式展開，來自中國各地24支參賽隊伍齊聚廣州黃埔，競逐冠軍獎盃。除了蘇寧易購(SN)、滔博電競(TES)、京東電競(JDG)、LGD戰隊(LGD)等4支世界大賽的參賽隊伍可以直接晉級8強賽之外，剩下20支隊伍分為A/B/C/D等4個小組，先進行組內單循環的BO1(1局決勝負)比賽，再由各小組戰績最佳的隊伍晉級8強。自8強賽開始，比賽改採BO5(5局3勝制)的單敗淘汰制，直至決出冠軍隊伍。

在進行2天行程緊湊的小組賽後，各小組晉級8強的隊伍分別是：A組的趣加鳳凰(FPX)、B組的VG戰隊(VG)、C組的V5戰隊(V5)以及D組的WE戰隊(WE)，以下小編就為大家精選幾場好的對戰，並推估可能的比賽結果吧！

12/24(四) 13:00 趣加鳳凰 vs. 滔博電競

FPX派出的陣容，除了上路位置啟用二軍的Xiaolaohu頂替來不及參賽的韓籍大將Nuguri之外，其他幾位選手都是夏季賽的主力，話雖如此，不過FPX今年夏季的表現並不理想。至於中國賽區的王者TES，經過冬季轉會期後，主力選手全員留隊，本次在盃賽的第一戰，派出的陣容估計也都會是主力，考慮到TES選手369在上路的宰制力，FPX的Xiaolaohu很可能扛不住上路，成為隊伍輸掉比賽的破口，再加上兩隊今年夏季在中國賽區(LPL)交手的紀錄，TES也佔優勢、贏面較高，因此推薦不讓分－「滔博電競」勝。

12/24(四) 18:30 VG戰隊 vs. 蘇寧易購

VG在小組賽遭遇的對手實力平平，剛入隊的中路選手FoFo表現穩定，順利晉級8強並不意外，接下來的比賽，在主力打野選手Leyan缺席的情況下，對上2020世界大賽的亞軍隊伍SN，肯定會是場硬仗。另一方面，SN在本次盃賽派出的選手，除了已轉隊的輔助選手SwordArt之外，另外4位參與世界大賽的主力選手應該都會上場，考慮到SN的Sofm向來以侵略式的打野風格聞名，VG的打野選手怕是扛不住Sofm的猛攻，這場比賽的節奏及地圖的關鍵資源，很可能會被SN掌握，因此推薦不讓分－「蘇寧易購」勝。

12/25(五) 13:00 V5戰隊 vs. 京東電競

V5戰隊在小組賽的對手實力不強，晉級8強賽也是預料中的事；轉會期過後，V5戰隊的實力基本上變動不大，陣容的部分主要是加入Langx(前LGD的上路選手)以及Weiwei(前SN的打野選手)兩位選手。至於JDG，全隊實力原本就是中國賽區的前段班，冬季轉會期間又成功挖角SN的王牌教練Chashao入隊，有他的加入，JDG如虎添翼，看好JDG有機會拿下本次盃賽的首勝，因此推薦不讓分－「京東電競」勝。

(中時新聞網)