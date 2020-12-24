瞄準年底節慶出遊潮，並歡慶蘇澳服務區經營滿一周年，全家(5903)(全家便利商店)規劃「公益活動」、「公益捐」和「愛心音樂會」系列活動，預計活動將可帶動來客數成長10%。

聖誕節及元旦長假陸續到來，國內旅遊夯帶動下半年國道經濟成長，根據旅遊網站調查，台灣是熱搜第一名的全球旅遊地，且根據另一調查未來一年內，最受國人喜愛的六大景點分別為花蓮、墾丁、台北、台南、台中和宜蘭。

全家便利商店表示，全家經營之石碇、蘇澳國道服務區，受惠於位於東部旅遊必經之路，下半年營業額、來客數較上半年成長近10%；此外，素有美食之都的台南，同為國人最愛旅遊城市之一，「全家」新營國道服務區也交出好成績，下半年的營業額、來客數皆較上半年成長。

看好公路旅行熱度不減，緊接而來的跨年和農曆年假，可望再挹注業績成長，且全家蘇澳服務區邁向一周年，全家特別規劃「公益活動」、「公益捐」和「愛心音樂會」系列活動，提供用路人、附近居民歡慶過聖誕的好選擇，預計活動將可帶動來客數成長10%。

(時報資訊)