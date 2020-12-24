2021年春節雖還有近2個月時間，飯店的年菜預購及春節圍爐訂位大戰卻早已開跑。亞都(5703)表示，受到疫情影響無法出國，台北亞都麗緻館內「天香樓」訂位狀況較往年熱烈，目前訂席已達逾8成，僅剩零星桌數。

天香樓連3年獲「米其林指南」1星肯定，今年推出6人、10人、15人春節桌菜方案，以滿足不同圍爐需求。麗緻餐旅集團表示，以6人小桌數及15人大桌數詢問度最高，預測是由於疫情無法出國，使年節團聚人數呈現M型走向。

同時，春節年菜預購活動亦已如火如荼開跑。麗緻餐旅集團指出，年菜消費市場近年亦呈現兩極化現象，集團對此結合台北亞都館內天香樓，以及旗下亞緻餐飲「麗緻坊」館外通路，銷售策略上採雙管搶攻策略，分別鎖定高端家庭與零售通路客層。

麗緻餐旅集團指出，亞都麗緻天香樓以推出鮑魚、刺參、花膠等奢華珍品年菜，瞄準頂端家庭客層。麗緻坊則以年節禮品為主、搭配冷凍年菜，主打簡單覆熱程序與彈性實惠價格，整合虛實通路販售與各大百貨多方布局，搶攻零售通路客層，預計帶動整體業績倍增。

受新冠肺炎疫情衝擊，亞都旗下台北亞都麗緻營運遭受重擊，台中雅緻大飯店亦自3月9日停業。2020年前11月自結合併營收3.17億元、年減56.87％，前三季稅後虧損1.52億元、每股虧損2.17元，均創同期新低。

由於邊境管制致使國際旅客斷炊，台北亞都麗緻前三季住房營收0.45億元、年減達68.41％，餐飲營收1.48億元、年減8.45％。不過，經營館外餐飲的雅緻餐旅，前三季獲利約154萬元，較去年同期虧損504萬元明顯轉盈。

針對台中雅緻因疫情宣布熄燈，亞都對此向房東國建提出終止租約，但雙方對提前解約的賠償違約金問題無法達成共識。經向仲裁協會提出仲裁調處下，雙方已於11月中達成和解，國建同意退還3000萬元保證金，亞都預期僅需再認列約775萬元損失。

(時報資訊)