國際疫苗進展順利，加上市場傳言，日本政府將於周五公布一項有關綠色成長戰略的新環保政策，於是在大型重機具類股領軍下，日經指數早盤，一度逼近30年新高點26905點。日經225指數早盤收26665.72點，上漲140.93點，漲幅0.53%。東證股價指數早盤暫收1775.18點，上漲9.97點，漲幅0.56%。

儘管最近出現變種新病毒株，以及川普尚未正式批准國會通過的另輪紓困方案，但疫苗陸續在各國推出，也提振市場樂觀投資人，看好2021年景氣可望真正復甦。

永旺（Aeon）上漲3.9%，並創歷史新高。新費者信心從谷底回升，也讓這家零售商上修其2020財年財測預估值。

日經報導，日本即將公布的新綠色成長戰略中，碳中和目標是否能順利達成，有賴未來海上風力發電表現，故建築相關的大型重機具業者，被眼尖市場投資人鎖定，成為早盤表現最亮眼族群。因此，IHI重工上漲6.3%，川崎重工也漲4.4%。

甫掛牌上市的公司，在早盤也有所表現，人工智慧基金平台商WealthNavi就飆漲21%。

不過日野汽車（Hino Motors）卻跌9%。該卡車製造商表示，由於美國發動機認證測試過程中發生問題，故位於北美的兩家車廠將一直停產至明年9月。

至於阿里巴巴集團是否真涉及壟斷，目前也在調查中，也讓軟銀集團下跌1.8%。軟銀目前是阿里巴巴這家電子商務最大股東，持股比例近26%。

(時報資訊)