IG擁有超過7萬粉絲追蹤的26歲美國網美Alexis Sharkey，上月底被發現全身赤裸陳屍路邊，根據發現她屍體的清潔人員透露，當時她身體相當光滑，加上擺放位置也很詭異，剛開始以為是人型模特兒，報警後才知道是人的屍體。

據外媒報導，Alexis Sharkey上月27日失蹤，隔天被發現陳屍路邊草叢，距離她的住處不到5公里，而根據最先發現她的清潔人員透露，當時她的身體光滑，因此一度以為是個「假人模特兒」，直到警方到場後，才證實是失蹤的Alexis Sharkey。

Alexis Sharkey友人透露老公湯姆會對她施暴。(圖／翻攝自IG)

而Alexis Sharkey全身赤裸，身上沒有明顯外傷，有被刻意放置的狀況，死狀相當詭異，讓負責的員警也難以忘記，看到她躺在路邊的畫面。Alexis Sharkey的友人也透露，她正和49歲老公湯姆(Tom Sharkey)辦離婚，兩人多次發生爭吵，湯姆更曾對她施暴。

Alexis Sharkey的母親也表示女兒不可能自殺，第一時間就指控是女婿殺了女兒，不過湯姆強調自己清白，並積極配合檢警調查，而目前警方正在調查Alexis Sharkey真正死因，據悉兩人是在去年12月結婚，而她在死前的感恩節，則是和朋友一起度過，隔天被發生噩耗。

(中時新聞網)