美國職籃本週開季，球迷又可以欣賞一年一度最精彩的耶誕大戲，每年耶誕節官方都會特別排定充滿話題性的刺激對戰，今年一樣也不例外，12/26(六)表定的5場賽事中03:30將由勇士與公鹿碰頭、11:30快艇進攻金塊丹佛高原，台灣運彩分別開放單場以及場中投注。

還記得2018-19賽季公鹿崛起以高達73%的勝率佔據東區例行賽第一的位置，另一頭西區霸主勇士正逢鼎盛，他們從2014-15球季開始到2018-19球季，5年拿到4次西區例行賽第一、5次打進總冠軍賽並且拿到3次總冠軍，當年東區公鹿與西區勇士雙龍搶珠的對戰組合是球迷最喜愛的戲碼之一，如今勇士度過谷底低潮，隨著王牌柯瑞(Stephen Curry)傷癒歸隊以及幾筆成功交易有機會回到西區強權行列，公鹿在東區巔峰久候了，勇士重整旗鼓週六舉兵東征！

勇士的後場進攻聯盟頂尖，公鹿則是擅長衝擊禁區，雙方誰也防不住誰，再加上雙方攻守的節奏快速在聯盟都是前段班，兩軍交手容易演變成快速攻防轉換的得分秀，因此本役主推大分。

快艇上季劍指總冠軍卻在季後賽二輪慘遭滑鐵盧，從3:1聽牌被金塊連續擊敗3場出局，快艇對於金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)以及後衛墨瑞(Jamal Murray)的串聯攻勢毫無還手之力，無法有效防住約基奇禁區的輾壓及妙手助攻。今年暑假快艇痛定思痛交易哈瑞爾(Montrezl Harrell)迎來3屆最佳防守陣容、2屆阻攻王的昔日冠軍中鋒伊巴卡(Serge Ibaka)，復仇意味十分濃厚。

快艇金塊耶誕大戰再次碰頭推薦小分，不同於勇、鹿對戰在進攻上決勝負，快、金交手以陣地戰及防守為主，統計上季季後賽二輪7場比賽平均才打206.7分值得參考。

(中時新聞網)