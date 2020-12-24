台灣投資人關係協會(TIRI)23日舉行年度大會，並正式啟動「台灣投資人關係大獎(TIRI IR Awards)。TIRI表示，未來將以最客觀、嚴謹的制度來篩選得獎者，讓重視公司治理、ESG及投資人關係的公司及個人能夠獲得最高榮譽的肯定。

今年因為疫情，世界各地投資人關係協會的年會均採線上方式舉行，台灣則因疫情控制得宜，TIRI仍以實名邀請制舉行盛大年會，本次大會包括美國國家投資人關係協會(NIRI)執行長Gary A. LaBranche，以及香港投資者關係協會(HKIRA)主席陳綺華也跨海透過影音祝賀。

TIRI副理事長郭宗霖表示，為將投資人關係專業系統化及證照化，TIRI與 NIRI透過戰略合作，共同推動IRC專業證照(Investor Relations Charter)及線上課程。今年TIRI理事張妍婷及張明仁均通過IRC測驗，成為台灣首屆IRC成員。

未來TIRI將全力推動IR專業教育及IRC證照，讓IR專業與世界接軌，並提升從業人士的專業地位。另外TIRI也已主辦，或與證交所、櫃買中心、企業經理人研訓中心(IRTC)及磐石會等單位合作舉辦近百場董監事、公司治理主管及投資人關係長(IRO)進修專業課程及論壇、並定期透過證交所證券雙月刊、TIRI網站及國內主流財經媒體分享IR專業知識。

配合金管會全力推動「公司治理3.0永續發展藍圖」，今年大會邀請安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠分享ESG、氣候變遷及企業永續等投資人重視之議題；TIRI理事貿聯-KY投資人關係資深經理黃英記分享公司治理實務及疫情下如何持續與投資人保持良好溝通，建立良好投資人關係的機制，以維護公司合理市值。

TIRI理事黃英記表示，貿聯-KY在公司治理及ESG工作上由管理階層全力投入，並持續且主動與投資人溝通，才能獲得投資人肯定。投資人關係的維護不只有大市值的公司該努力，隨資本市場國際化，企業市值要提升、優化投資人組合並追求股東價值最大化，必需要重視投資人關係，專人、專職且專業地面對來自資本市場的挑戰。

(工商 )