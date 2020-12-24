中國人民銀行行長易綱24日在人民日報撰文稱，五中全會提出「建設現代中央銀行制度」，有幾個重大措施，包括要破除貸款利率隱形下限，引導金融資源更多配置至小微、民營企業。

人民日報24日刊出易綱「建設現代中央銀行制度」文章。文章稱，幾個建設現代中央銀行制度的重大措施包括完善貨幣供應調控機制，構建金融有效支持實體經濟的體制機制，建立現代金融機構體系，推進金融雙向開放，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系。

在完善貨幣供應調控機制方面，易綱指出，要保持貨幣供應量和社會融資規模增速與反映潛在產出的名義國內生產總值增速基本匹配。且在數位貨幣方面，要穩妥研發、有序開展可控試點，健全法定數位貨幣法律框架。貸款方面要深化報價利率改革，帶動存款利率逐步走向市場化，並要破除貸款利率隱形下限，提高小微、民營企業信貸市場的競爭性。

在金融雙向開放方面，要在金融領域加快實現准入前國民待遇加負面清單管理，穩慎推進人民幣國際化，保持人民幣匯率彈性，發揮好宏觀經濟自動穩定器功能。

在金融風險預防方面，易綱表示，要加強對系統重要性金融機構、金融控股公司與金融基礎設施統籌監管，逐步將主要金融活動、金融市場、金融機構和金融基礎設施納入宏觀審慎管理。

(工商 )