英超耶誕快車是足球迷每年最期待的事情之一，今年由於新冠肺炎疫情的關係，大部份比賽都無法開放觀眾進場，以往觀眾席上滿是耶誕老人的佳節氣氛已不復見。英國最近更傳出病毒變異，傳染力更強，面臨封城封國的消息讓民眾人心惶惶，現在只希望足球比賽不受影響，能夠如期舉行，好讓民眾即使隔離在家無法出門，也可以得到一點心靈上的慰藉。

12月26日是Boxing Day節禮日，英超按照傳統都會在這天安排比賽，而且接著會在大約10天左右的時間內進行3輪賽事，緊密的賽程因此被戲稱為耶誕快車。當別國的聯賽都在放耶誕假，英超卻反其道而行，主要目的是為了空出後面的一些週末，來進行足總盃的比賽。來看看今年的Boxing Day，有那些精彩對戰。

打頭陣的是「狐狸」萊切斯特城主場對戰「紅魔」曼聯(開賽時間12/26 20:30)，兩隊目前分別排在2、3名，狐狸領先1分但紅魔少賽1場，比賽的勝負不僅影響雙方排名，也可能是快車期後那一隊還能緊咬領頭羊利物浦的關鍵之戰。曼聯近7輪6勝1和狀況極佳，狐狸近4輪3勝1敗，本季擊敗過曼城和熱刺表現也不差，估計會是一場勢均力敵的比賽，可選擇狐狸受讓主勝，或直取和局。

「槍手」兵工廠對「藍軍」切爾西的「倫敦德比」也是不容錯過的大戰(開賽時間12/27 01:30)。槍手本季沈淪，14輪只得14分位列15名，只領先降級區4分，槍手自1919-20賽季升上頂級聯賽(當年稱為英甲)後，長達95個賽季不曾降級(期間有6年因為第二次世界大戰而停賽)，是連續參與英格蘭頂級聯賽最長的紀錄保持者，但這個紀錄有可能在本賽季中止。兵工廠近7輪2和5敗，主場更是1和4敗5連不勝。藍軍此前遭遇客場2連敗，但前1輪回主場3：0大破西漢姆聯，排名止跌回升，超越熱刺和南安普敦升上第5名。從兩隊的排名和近況看來，兵多將廣的切爾西無疑是更被看好的一方，上賽季藍軍也曾在酋長球隊2：1戰勝槍手，兩場聯賽交鋒1勝1和。槍手則在今年8月於溫布利舉行的足總盃決賽扳回一城，同樣2：1逆轉藍軍捧盃。推薦客勝與總分2.5球大。

壓軸的狼隊對熱刺(開賽時間12/28 03:15)是近年兩支朝氣蓬勃隊伍的較量。狼隊重返英超後連兩季排名第7，上賽季參加歐洲聯賽還打進到8強，狼隊以葡萄牙國腳為核心打造的陣容表現出色，葡萄牙人努諾桑托更成為炙手可熱的總教練。熱刺本季曾經坐上榜首，一度讓球迷憧憬穆里尼奧的第2季奪冠魔法重現，但最近3輪不勝還吞下2敗，先後輸給利物浦和萊斯特城兩支爭冠的勁敵，排名已掉到第6。穆里尼奧02-04年執教波圖，努諾桑托當時正是波圖的替補門將，是波圖連贏歐洲足總盃和歐洲冠軍聯賽的成員。本場比賽是師徒兩人第4次對決，2018年穆里尼奧執教曼聯時曾在主場與狼隊交手，雙方1：1言和；上賽季穆里尼奧入主熱刺，與努諾桑托的兩次交手則各拿1勝。以兩隊近期的表現預測，狼隊在主場應有能力不敗，推薦受讓主勝。

(中時新聞網)