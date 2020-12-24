2020年日本最上相的高中生評選公布結果，由18歲的女團「3B junior」前成員大平Hikaru奪最美校花，最帥校草則是由來自埼玉縣的中野晴仁拿下。照片公開後，卻有不少網友認為長得不怎麼樣，引起熱議。

獲得前幾名的高中生們披著紅色長袍，手捧著亮晶晶的獎盃合影留念，女子組冠軍大平Hikaru和男子組冠軍中野晴仁笑容燦爛，其他參賽者也青春洋溢，鮮明地展現日本青少年的活力與自信。

網友懷疑日本的審美觀有差異。（圖／翻攝日網）

不過，消息傳到海外，卻掀起不同的聲浪，雖然大平Hikaru被讚神韻激似小松菜奈，但不少網友認為言過其實，「這在大陸是相當一般的水平啊」、「冠軍就這？醜哭我了，審美是不是有點問題？」，中野晴仁也被網批，「日本帥哥明明那麼多為什麼選出來都是這樣的？」、「最帥男高中生有點不太帥」，其中一位女選手燦笑露出一排白牙，也遭網酸：「那個暴牙妹有點搶鏡」、「日本妹子牙口是不是都有點不太好」。

網友毒舌評論。（圖／微博）

反而是照片中最右邊、並非冠軍的女高中生，被大批網友大推顏値才是最高的，此話題火速登上微博熱搜，引發眾多討論。

(中時新聞網)