美國「2021會計年度國防授權法案」遭到美國總統川普行使否決權退回眾議院。由於該法案包含友台內容，外交部發言人歐江安指出，外交部會持續關注法案後續發展，包括國會是否再度表決。

「2021會計年度國防授權法案」包括重申協助台灣維持足夠自我防衛能力、保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範，並建立太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative），強化美國在印太防禦能力，嚇阻中國。

歐江安表示，「2021會計年度國防授權法案」經過美國參眾兩院協商表決通過，法案內有多項友好台灣內容，這也彰顯國會兩黨對台灣一致性支持，對於兩黨推動台美軍事合作雨安全交流的支持，外交部表達誠摯感謝。

歐江安說，川普總統行使否決權退回美國國會重審，主要是針對國內考量。外交部會持續關注法案後續發展，包括國會是否再度表決，我們也會持續與國會參眾兩院密切聯繫，深化台美安全夥伴關係。

(中時 )