安靜的脂肪肝悄悄上身！一項國內針對44歲以上民眾的體檢調查顯示，1700名樣本中，竟有一半受檢者有脂肪肝，男性更多於女性。此外，還有四成受檢者有高血壓問題，原因評估與職場壓力、缺乏運動，飲食、作息不正常有關。

榮新診所自2020年5月至9月進行的一份職場健康調查，針對1700名、平均年齡44歲民眾的體檢結果分析，男女約各半，其中40到50歲占28%，30到40歲及50到60歲各占25%。

榮新診所副院長潘俊伸表示，體檢調查顯示上班族健康危機與三高、體重過重、脂肪肝、尿酸、腎結石有關。

榮新診所副院長潘俊伸表示，體檢調查顯示上班族健康危機與三高、體重過重、脂肪肝、尿酸、腎結石有關。(圖/榮新診所提供)

值得注意的是，代謝症候群相關問題佔多數，體重問題部分，腹圍及BMI偏高比例分別高達40%及50%。腹圍超標在各年齡層明顯為男大於女，但有趣的是過了60歲後則呈現逆轉。另外在脂肪肝、高血壓及高血糖檢查方面均是男多於女，甚至達2倍差異。

●近半受檢者驗出脂肪肝 安靜殺手須謹慎面對

潘俊伸表示，大部份脂肪肝患者是沒有任何症狀或感覺的，往往因其他問題或健檢時，接受超音波檢查被告知有脂肪肝。這次調查樣本的腹部超音波檢查結果，脂肪肝比例近五成，不論任何程度的脂肪肝均是男性高於女性，同樣的性別差異也反映在三酸甘油脂異常。脂肪肝患者的血液肝功能檢查大都正常，偶有肝發炎指數SGOT、SGPT稍高的現象，但若放任不注意，也可能引發肝傷害或肝硬化。

什麼是脂肪肝？用通俗的話來說，就是肝比較油。一般而言，脂肪肝由肝臟細胞積聚脂肪而成。當飲食攝取的脂肪多過人體所能應付時，肝臟便會漸漸積聚脂肪組織。如果肝臟內的脂肪佔肝臟5%以上，這情況便稱為脂肪肝。這類患者可能平日身體沒有不適，肝功能指數也都正常，但若放任不注意，引發肝傷害或肝硬化的風險就會增加。國家衛生研究院研究也發現，帶有脂肪肝、有糖尿病史、三酸甘油脂過高的人，肝癌的風險大幅提高。

●腎結石肇因少喝水 上班族更要警覺

潘俊伸也提到，調查顯示，上班族更需注意飲水習慣，因為腎結石的危機不容小覷。他舉例，門診時曾觀察到許多上班族竟然常以早餐一杯飲料就撐到下午，沒有養成足量喝水的習慣，長期不但泌尿系統受損，結石或尿酸過高等症狀自然難以避免。

潘俊伸指出，綜合這次體檢結果顯示，上班族的血壓異常比例偏高且有年輕化的趨勢，同時三高引發的問題依舊是上班族的最痛，男性尤其嚴重。

值得注意的是，代謝症候群已經是上班族的健康隱憂，為了避免日後產生心血管疾病或糖尿病，並且降低死亡率。潘俊伸醫師提醒，職場打拼不過勞，健康人生更重要，養成定期運動的習慣，適當安排休閒娛樂活動，排解壓力，注意飲食及生活習慣的調整，定期體檢及異常項目追蹤，才是擁有健康的不二法則。

(中時新聞網)