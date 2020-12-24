川普政府18日將中芯國際列入貿易黑名單，但兩位美國議員認為制裁不夠強硬，要求加強阻絕中芯取得美國先進技術。對此，大陸官方回嗆，遏制打壓阻擋不了中國發展壯大，炒作所謂中國挑戰和中國威脅論，只會損害中美互信合作，激化中美矛盾摩擦。

路透日前報導，美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）與聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）表示，美國商務部把中芯列入實體清單還不夠嚴格，應重改規定來防堵「危險漏洞」，並指目前漏洞，中芯能持續進行幾乎所有的銷售，甚至幫大陸軍方達成軍事目的。

兩位議員在信中提到，現行法規如果不重新修改，將難以全面防範「日益嚴重的國家安全威脅」。

中新網報導，中國外交部發言人趙立堅回應此事，認為「這些議員的信譽已經破產，毫無誠信可言。」

他表示，中國堅決反對美方無端打壓大陸企業，並多次表明嚴正立場。美方將經貿問題政治化違背其一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則，違反國際貿易規則，不僅損害中國企業的合法權益，也不符合美國企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈、價值鏈造成破壞。

趙立堅指出，美方個別政客固守冷戰思維和意識形態偏見，熱衷於渲染、炒作所謂中國挑戰和中國威脅論，中方對此堅決反對。他說，「遏制打壓阻擋不了中國發展壯大，只會損害中美互信合作，激化中美矛盾摩擦」。

(中時新聞網)