一名已婚英文老師安琪（化名）外遇男子阿豪（化名），多次發生性關係，還大方金援20萬元。安琪丈夫發現阿豪傳訊妻子：「你就當花錢援交做愛吧！我也是很盡力」、「從來沒有跟英文老師做愛過，覺得很新鮮感」，憤而提告。法官審理後，判阿豪須賠償35萬元。

據ETtoday報導，人夫指控，他與安琪結婚多年，原本家庭幸福美滿，但安琪1月起就開始對他態度冷淡，還多次提出要離婚。直到6月間他發現安琪手機內與阿豪的曖昧對話，阿豪除稱呼安琪，「親愛的」、「老婆」等，還傳訊「妳就當作妳是花錢跟喜歡心愛的人援交做愛吧」、「我也是很盡力的讓妳舒服，讓妳爽的」、「我認識妳，是因為欣賞妳是個英文老師。當時我覺得從來沒有跟英文老師做愛過，覺得很新鮮感」，此外安琪真的匯款20萬元給阿豪，人夫才知自己綠光罩頂，憤而提告。

阿豪否認與安琪不軌，更稱安琪因罹患舞蹈症，可能導致人格改變，因而提出離婚，人夫不能因此歸罪於他。

法官審理認為，安琪出面作證，曾與阿豪發生過性行為，因此認定2人之間的交往明顯逾越一般社交行為，阿豪明顯侵害了人夫的配偶權，判他須賠償35萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)