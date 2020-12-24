藝人鄭家純（雞排妹）23日在個人臉書爆料對抽脂手術不滿，向當年動刀的元和雅診所求償150萬元並要求撤下廣告照。診所24日委任律師正式提告，認為雙方合作並沒有違背契約內容，雞排妹的指控已破壞契約及診所名譽，依契約民事關係求償300萬元。

雞排妹23日在個人臉書貼文「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致得再找信任的醫美做第二次補救」，指控當年替她動手術的元和雅診所醫術不佳。

元和雅聲明指出，2012年3月鄭家純剛出道2個月，找上元和雅希望能幫她做體態雕塑的抽脂手術，基於支持新人的立場，診所提供價值25萬元的抽脂手術，同年8月還贊助10萬元購入200本她的寫真集。鄭家純的經紀人則提供10張原檔照片供使用，雙方達成肖像權交換協議、有明確的合約與電子信件往來為證，並無不正當使用。

律師葛光輝強調，雙方契約中明定「不可有刻意傷害診所名譽的行為」，雞排妹抽脂後身體曲線相當完美，穠纖合度，才完成寫真集的拍攝。寫真集中兩張照片旁、清楚留有「感謝元和雅，好喜歡現在的自己啊」的註記，可見雞排妹當年對抽脂手術成果十分滿意，並表達感謝之意。

雞排妹的廣告看板就掛在元和雅診所門口正前方柱子上，診所還標註是「複合式抽脂」。

(中時 )