即使經過美國選舉人團投票並仍由民主黨的拜登勝出後，美國總統川普除了傳出與盟友密會商討實施戒嚴、以便重新舉行大選之外，也向民眾喊話他不會離開白宮，並在推特影片上中自稱「下屆政府可能還是我」。

美國總統川普除了傳出與盟友密會商討實施戒嚴、以便重新舉行大選之外，也向民眾喊話他不會離開白宮，並在推特影片上中自稱「下屆政府可能還是我」。

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States



Full Video: https://t.co/avKfYctPAD pic.twitter.com/i8IMLhH53Q — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

據《商業內幕》報導指出，川普於23日在推特上公布長達4分鐘的影片，說明為何他拒絕1.4兆美元綜合法案，其中包括了新冠紓困金。川普指出，他對紓困項目非常不高興，這些紓困金包括了對外國援助、野生動物保護以及史密斯森研究協會的經費，並指出「除非能將每位國民的補助金從600美元提高至2000美元，否則他不會簽」。

川普表示，國會必須要送給他一份適當的法案，要不然就是下屆政府提出另一個新冠紓困包裹法案，「或許下屆政府會是我，且我們會完成」。報導稱，雖然川普一再指控大選舞弊，但這是他首次向公眾暗示他會繼續執政。在大選前的9月，川普早向媒體表示自己不能承諾會有一場和平的政權轉移，甚至不會有交接。

根據美國有線電視新聞網先前報導，許多川普幕僚向媒體透露，「川普在許多盟友餵食假資訊下，仍認定大選遭竊，並拒絕承認自己已輸了」。曾在1980年代為川普管理大西洋城賭場的歐唐納（Jack O'Donnell）上月向英國廣播公司表示，「在川普的世界，最怕成為『失敗者，他自認從來未曾輸過，永遠不會認輸，反而會認定『這是從我身上奪來的』」。

(中時新聞網)