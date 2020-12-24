即使經過美國選舉人團投票並仍由民主黨的拜登勝出後，美國總統川普除了傳出與盟友密會商討實施戒嚴、以便重新舉行大選之外，也向民眾喊話他不會離開白宮，並在推特影片上中自稱「下屆政府可能還是我」。

美國總統川普除了傳出與盟友密會商討實施戒嚴、以便重新舉行大選之外，也向民眾喊話他不會離開白宮，並在推特影片上中自稱「下屆政府可能還是我」。

據《商業內幕》報導指出，川普於23日在推特上公布長達4分鐘的影片，說明為何他拒絕1.4兆美元綜合法案，其中包括了新冠紓困金。川普指出，他對紓困項目非常不高興，這些紓困金包括了對外國援助、野生動物保護以及史密斯森研究協會的經費，並指出「除非能將每位國民的補助金從600美元提高至2000美元，否則他不會簽」。

川普表示，國會必須要送給他一份適當的法案，要不然就是下屆政府提出另一個新冠紓困包裹法案，「或許下屆政府會是我，且我們會完成」。報導稱，雖然川普一再指控大選舞弊，但這是他首次向公眾暗示他會繼續執政。在大選前的9月，川普早向媒體表示自己不能承諾會有一場和平的政權轉移，甚至不會有交接。

根據美國有線電視新聞網先前報導，許多川普幕僚向媒體透露，「川普在許多盟友餵食假資訊下，仍認定大選遭竊，並拒絕承認自己已輸了」。曾在1980年代為川普管理大西洋城賭場的歐唐納（Jack O'Donnell）上月向英國廣播公司表示，「在川普的世界，最怕成為『失敗者，他自認從來未曾輸過，永遠不會認輸，反而會認定『這是從我身上奪來的』」。

文章來源：In a video from the White House, Trump once more suggests he won\'t let go of the presidency, saying maybe the next administration \'will be me\'
狂！不甩拜登就職 川粉要另替川普辦登基
根本是暴行！川普與盟友密謀戒嚴 軍方一句話立馬切割
極端盟友慫恿川普祭戒嚴 嚇壞白宮幕僚 透露未來下場

(中時新聞網)

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