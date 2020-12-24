新竹縣大力推動的竹北AI智慧園區，新竹縣長楊文科24日在就職兩週年記者會上宣布，智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等四家大廠進駐AI智慧園區，四廠均預定於2021年9月開始興建，2023年9月啟用營運，預估營運後可引進就業人口約4,000人，年產值超過1,000億元。。

新竹縣AI智慧園區是新竹縣長楊文科提出經濟發展三支箭之一，成為為建構5G、AI、IOT、行動載具及智慧醫療等相關產業創新技術研發基地，吸引企業與青年創業進駐。

新竹縣產發處陳偉志處長表示，AI智慧園區的統包公共工程已經完工，園區內規劃的8.06公頃的產業專用區，其中產業專用區(一)面積6.06公頃，劃分為5坵塊，提供廠商作為5G、AI、IOT、行動載具及智慧醫療等相關產業的創新技術研發基地，另規劃2公頃產業專用區(二)用地，引進相關支援性服務產業及設施，全區土地以設定地上權方式招商。

經過評選，進駐園區四家廠商包括以網路通訊領域、設計和製造Open network架構與IP-centric解決方案的智邦科技，提供創新ICT產品、服務和系統的緯創資通，觸控IC設計大廠義隆電子，以及醫材防疫國家隊的普生。

陳偉志表示，未來AI智慧園將成為兼具智慧研發與設計示範、產學合作與技術交流、及友善環境與產業群聚的產業新創基地。此外，產業專用區（二）將興建「願景館」，除作為園區服務中心，並可提供設置配合園區營運所需相關產業使用，作為AI產業開放平台，提升民眾對於AI產業的認識與了解。

(工商 )