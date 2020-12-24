砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）23日代孫公司江蘇全穩康源農業發展有限公司公告，與江蘇淮田建設公司簽訂工程契約，契約總金額人民幣3.35億元（約合新台幣14.64億元），以租地委建方式新建養豬廠房，這是繼12月初江蘇穩盈農業發展有限公司公告新建廠房後的第二筆合約，穩懋攻大陸農牧版圖再向前推進。

穩懋近年來在大陸地區投入農牧事業，專攻智慧養豬，旗下包括全穩生技農業科技（Chainwin Cayman）、江蘇全穩康源、江蘇全穩農牧、江蘇慕德潤福、江蘇慕中、江蘇穩盈、江蘇穩興等農業發展公司，陸續在中國江蘇淮安地區建造養豬廠房，目前全穩康源已有上萬頭豬隻，並逐步擴大規模，據108年報所載，營收約4.2億元，稅後損益為-7,472萬元。

全穩生技農業科技並與中國「中糧肉食」共同合資成立農牧生技公司「江蘇中穩」，全穩生技農業科技今年9月參與江蘇中穩現金增資，投資1,434.4萬美元（合新台幣4.1億元）；全穩生技農業科技、中國中糧肉食分別持股49％、51％。

江蘇穩盈農業發展有限公司則是在12月初公告，與江蘇淮田建設公司簽訂工程契約，契約總金額人民幣2.68 億元（約合新台幣11.74 億元），以租地委建方式新建廠房。

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