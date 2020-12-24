疫情帶動四大科技大躍進成長動能！ 勤業眾信聯合會計師事務所今（24）日發布《2021全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》，由於疫情持續影響全球，部分國家再度啟動封城等措施，輔以數位科技，避免群聚和實體接觸，預估遠距醫療看診、雲端服務、企業與教育的數位實境模式、智慧邊緣運，將成為2021年大勢成長四趨勢。

趨勢一：遠距視訊看診將蔚為潮流 預期全球視訊看診比例將由2019年的1％，成長至2021年的5％。試以經濟合作暨發展組織（OECD）的36個會員國2019年總看診次數為例，一年內有85億次，總值高達約5,000億美元，若以預測值5％換算，相當於4億次視訊看診，價值約250億美元。

同步將帶動提供相關技術支援企業的業務成長，預計純遠端醫療虛擬看診技術市場在2021年達80億美元，將售出超過330億美元的醫療級家庭保健技術，主要是治療和監測設備，年增近20％。

關鍵趨勢二：疫情推動雲端服務成長 為有效控制企業成本、增加營運的靈活性和推動數位創新，企業紛紛將運算需求轉移至雲端，勤業眾信預測，雲端產業的營收年成長率將於2021至2025年間維持在30％以上。

關鍵趨勢三：企業與教育機構轉向虛擬實境 在企業與教育界，虛擬實境頭戴式裝置市場正隨沉浸式技術的普及而成長。預期2021年企業與教育用的擴增（AR）、虛擬（VR）與混合（MR）實境（合稱「數位實境」）頭戴式裝置普及率將較2019年成長超過100％。

關鍵趨勢四：智慧邊緣運算開啟工業4.0 全球智慧邊緣運算市場規模將擴大至120億美元，至2023年，採用智慧邊緣計算的企業將達70％。

「智慧邊緣運算」技術結合無線通訊科技、微型處理器與人工智慧，並透過鄰近的裝置蒐集資料進行運用，許多大型科技及通訊業者已透過智慧邊緣運算驅動自身的業務發展。預測2021年全球智慧邊緣運算市場將達120億美元，而複合年均成長則維持在35％左右。預計到2023年，有七成企業將採用智慧邊緣計算執行資料處理，包括電信業者、5G網路擴展，及大型雲端服務商。

(工商 )