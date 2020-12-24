邵大倫、夏語心一起上澎恰恰主持的公視台語台節目《話山話水話玲瓏》，澎恰恰一看到邵大倫，立刻請他示範主持早中晚廣播節目語調差異，讓大家驚呼連連，也讓澎恰恰想起幫老友鄭進一代班廣播DJ的往事，他回憶當時用溫暖嗓音念開場白：「如果你聽到我的聲音，代表你還沒睡；如果你沒聽到我的聲音，代表你已經睡。」一席話逗得來賓哈哈大笑，他更爆料當時電台老闆對他非常滿意，不斷招攬他，差點搶了鄭進一飯碗。

聊到鄭進一，邵大倫分享有次一哥聽到他的歌聲誇他：「以主持人來說，你算唱得不錯的。」邵大倫立即向鄭進一解釋，其實自己已出過五張專輯，不料引得鄭進一虧他：「你怎麼出過我都不知道，這麼不紅。」讓他聽完哭笑不得。才華洋溢的邵大倫也讓澎恰恰感嘆：「你什麼都好，唯一的缺點就是不夠醜。」邵大倫聽完「不服氣」反駁：「羅時豐大牛哥都笑我沒有人中。」引來其他來賓仔細觀察，他接著又分享許效舜調侃自己：「人中的功能就是流鼻涕的時候可以分流，但是你沒有人中，就會土石流。」

夏語心原以為自己與邵大倫素未謀面，不料邵大倫卻說他們兩個早就「隔空」合作過了，原來是夏語心代言瘦身廣告，幕後配音正是邵大倫，讓夏語心恍然大悟。澎恰恰得知夏語心演過理財專員，當場要求來一段理財專員服務客人的橋段，她連忙推辭：「不要這樣，我都忘光了，而且我演的理財專員後來破產了。」慌張的夏語心一時想不起破產台語，只好看著澎恰恰連講三次「破產」台語詢問讀音，聽到「敏感字眼」的澎恰恰立刻笑回：「妳講破產的時候看著我幹嘛？」讓夏語心嚇得移開目光。

(中時 )