在安全性考量的擔憂下，據消息人士告知路透，義大利電信(Telecom Italia)在計畫中的5G網路設備購買中，已經決定維持諾基亞的供應份額，減少對華為的採購。

美國先前已遊說義大利和歐洲其他國家，避免使用華為網路設備，表示有安全性風險。目前義大利政府仍拒絕全面禁止華為設備。

義大利電信前身為國有電信公司，在今年初考慮將5G建設中的無線接入網路(RAN)供應合約分拆給愛利信和華為兩家公司。RAN基礎設施包括連接手機和行動網路之間的基地台和天線。

諾基亞之前錯失了5G RAN的設備訂單。但是新協議已經通過。消息人士指出，愛利信將提供大部分設備，華為和諾基亞則分食訂單剩餘的20%和25%。

目前上述相關四家公司皆拒絕評論該消息。

據政府和業界人士指出，即使政府沒有禁止中國企業的網路設備，但電信商在選擇華為時仍需小心，在事實上，義大利政府在審查5G設備交易時是採取親美的立場，並要求電信商多元化5G供應商的來源。

在今年7月時，義大利電信在其核心網路的5G設備招標邀請時，將華為排除在外，因核心網路將處理敏感數據。

(時報資訊)