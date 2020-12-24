新冠肺炎疫情加快了波灣地區數位化的普及，谷歌Google Cloud與沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，簡稱沙烏地阿美）宣布結盟，將合力在沙烏地阿拉伯提供雲端基礎建設。

根據合作協議，谷歌將開啟一個「雲端區」，透過與國營石油公司沙烏地阿美成立的合資企業，在沙烏地阿拉伯提供雲端服務。

沙烏地阿美發布聲明表示，這項合作案將開發沙國迅速成長的雲端服務需求，預計到2030年該市場商機將達到100億美元，透過這項合作協議，將向沙國企業客戶推出高效能、低延遲的雲端服務，以滿足快速成長的需求。

對於仰賴石油的沙國經濟而言，科技發展被視為是邁向現代化的重要關鍵，並可望在進一步緩解地區緊張關係中發揮作用。

谷歌自2018年開始與沙國就該項目進行協商，但據傳在該國特工謀殺記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）後，談判於同年陷入僵局。Google Cloud現在已經在該國推進建立與運作新「雲端區」的相關計畫。兩家公司都未披露這項協議的財務條款。

(時報資訊)