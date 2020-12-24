澳洲職棒已正式開幕，上週諸多賽程因天候不佳未能進行，本週再逢耶誕假期，本就僅安排兩場賽事，由墨爾本王牌對戰坎培拉騎兵，依據上週四場賽事有三場開出總分大於10的賽果，本週推薦玩家續追大分勝算較高。

上週有完成的賽事中，墨爾本王牌對戰雪梨藍襪就佔兩場：一勝一敗戰績中比數分別是6:12敗與4:2勝；布里斯本強盜對戰伯斯熱火則是兩戰皆吞敗，比數是3:11與1:9。上週坎培拉騎兵的賽事全部延賽，本週等於帶著滿血狀態主場迎敵，不過從開季狀況評估，似乎投手調整較未到位，因此達人建議買「大」。

繼續分析推薦大分的細部原因：上週王牌原本評估對藍襪該要輕鬆過關，但輸球一役失分過多代表投手群不甚穩定。翻閱2019王牌團隊數據，雖然自責分率3.70還算及格，但被全壘打30支(團隊第三高)與保送138次(團隊最多)，是兩大造成大量失分的潛在因素。若本季未能立即改善，可能用攻擊掩護失分的狀況仍將持續。

坎培拉騎兵在數據上也有弱勢之處：團隊保送135次僅次於王牌，平均每局被上壘率1.49則是六隊第二高，同樣代表著出賽時就有掉分偏多的問題。來到打擊層面看，騎兵的以攻助守便極為明確！團隊0.296打擊率是六隊最佳，二壘打69支與全壘打44發都僅次於伯斯熱火為聯盟第二。兩支贏球策略都需偏重攻擊的球隊遭遇，自然開出大分機率較高。

最後由高比數賽果下的玩法連動性，來推薦其他可小幅加碼的選項：第一個自然是「雙」(一般棒球「雙」賠率2.05)，上週四戰賽果全開「雙」，有膽連押的朋友可能已爽賺一波！再者就是勝分差高比數範圍的包牌，上週有三戰輸贏分差在六以上，這些都值得關注澳職的彩迷參考，或有機會贏得獎金來為耶誕大餐加菜！

(中時新聞網)