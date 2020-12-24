高雄市都發局為改善社區生活環境品質，將於2021年元月開始對社區提供補助申請，並在旗山、燕巢、路竹與鳳山舉辦說明會。都發局長楊欽富24日說，市府推動社區營造即將邁入第11年，希望社區用雇工飲料方式，動員整理閒置空間，活化社區。
高雄市政府為改善社區生活環境品質，提升社區活力，及引導發展創生事業，都發局2021年度社區營造補助方案將於明年元月開跑，提供綠美化、大學生根、創生及維護等4類補助，最高補助30萬元，1月26日起將在旗山、燕巢、路竹及鳳山舉辦4場說明會。
楊欽富指出，市府推動社區營造即將邁入第11個年頭，希望社區以雇工購料方式動員整理閒置空間，讓社區每個角落都是志工的作品。社造的過程就是一種社區共識的凝聚，是社區樂活的重要元素，也是都市計畫末梢神經的活絡。
楊欽富舉例，燕巢橫山基地就是結合社區的樹德科技大學，加入社區營造元素，讓大學生與當地民眾參與，活絡社區。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。