高雄市都發局為改善社區生活環境品質，將於2021年元月開始對社區提供補助申請，並在旗山、燕巢、路竹與鳳山舉辦說明會。都發局長楊欽富24日說，市府推動社區營造即將邁入第11年，希望社區用雇工飲料方式，動員整理閒置空間，活化社區。

高雄市政府為改善社區生活環境品質，提升社區活力，及引導發展創生事業，都發局2021年度社區營造補助方案將於明年元月開跑，提供綠美化、大學生根、創生及維護等4類補助，最高補助30萬元，1月26日起將在旗山、燕巢、路竹及鳳山舉辦4場說明會。

楊欽富指出，市府推動社區營造即將邁入第11個年頭，希望社區以雇工購料方式動員整理閒置空間，讓社區每個角落都是志工的作品。社造的過程就是一種社區共識的凝聚，是社區樂活的重要元素，也是都市計畫末梢神經的活絡。

楊欽富舉例，燕巢橫山基地就是結合社區的樹德科技大學，加入社區營造元素，讓大學生與當地民眾參與，活絡社區。

(中時 )