政府宣布明年元旦開放萊豬進口，立法院會今天處理「學校衛生法」部分條文修正草案，針對在野黨要求禁用萊劑肉品與產製品條文明文入法，皆遭到民進黨以多數否決，全案經三讀通過。值得一提的是，民進黨立委林淑芬、劉建國皆棄權未投票。

立法院會今上午處理「學校衛生法」部分條文修正草案，針對關鍵的第23條條文，國民黨團提案要求，禁用萊劑肉品與產製品條文明文入法，朝野立委經表決，反對票59票、贊成46票，國民黨團修正動議遭否決。

民進黨團會前表態，表決跑票者會有機制處理。根據投票結果，林淑芬、劉建國都棄權未參與投票，劉建國僅參與民進黨提案第23條條文修正動議投下贊成，其餘表決皆棄權。

對於民進黨團以人數優勢否決在野黨修法提案，民眾黨團幹事長高虹安表示，對於修法結果很遺憾，民進黨口口聲聲要捍衛食安，7成民意反對萊豬進口，卻仍敵不過民進黨意，源頭管理、明白標示都沒做到，萊豬還是有可能流入校園，呼籲主管單位要做好把關工作，民眾黨團也將會持續監督，繼續跟人民站在一起抗議不公不義的作為。

楊瓊瓔也痛批執政黨，楊瓊瓔說，國民黨團主張要白紙黑字，把規範入法，明訂禁止萊豬進入校園，很遺憾民進黨政府不接受，只願意優先採用本土肉品，如果未來買到萊豬，民進黨立委要下台嗎？懇請社會大眾看清楚執政黨的作為。

(中時 )