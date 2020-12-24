博布羅夫分區榜首聖彼得堡SKA本週六起將迎來嚴峻的賽程，13天內要進行客場5連戰，其中包含兩場需長途跋涉到白俄羅斯與芬蘭的跨國賽事。本週六(12/26)21:00，聖彼得堡SKA客場之旅首戰，就必須面對近況優異的莫斯科發電機，聖彼得堡軍團必須維持近期的好手感，才有獲勝的機會。

聖彼得堡SKA本季網羅明星中鋒林登.維(Linden Vey)後，強勢的火線終於能與莫斯科中央陸軍相抗衡，但過去兩季銅牆鐵壁的防守卻出現了裂痕。梅爾尼丘克(Alexei Melnichuk)的離隊大大削弱門將戰力，本季聖彼得堡SKA已用過4個門將，但壓制力都與梅爾尼丘克有一段落差。另一方面，防守後衛祖布(Artyom Zub)遠走渥太華後，也使得聖彼得堡SKA藍線威脅性降低不少，祖布上季擁有勇冠聯盟後衛群的效率值(+35)，出賽57場僅有22分鐘的判罰時間，出色的防守紀律是球隊不可或缺的防線中樞。本季西區群雄並起，除了王者中央陸軍外，莫斯科發電機與雅羅斯拉夫火車頭戰力也不可小覷，聖彼得堡SKA要突圍而出，勢必得在剩餘的賽季將防守戰力調整到位。

莫斯科發電機前場有犀利的雙箭頭斯帕喬夫(Vadim Shipachyov)及賈斯金(Dmitrij Jaskin)坐鎮，進攻效率在聯盟處於翹楚。但季初因為門將博恰羅夫(Ivan Bocharov)狀態低迷，球隊戰績也有較大的起伏，直到加重二號門將葉里門科(Alexander Yeryomenko)的出賽頻率後，團隊防守效率才趨於穩定。莫斯科發電機若要在季後賽走得長遠，博恰羅夫仍是最大關鍵，葉里門科已高齡40歲，賽季才進行一半就出賽15場之多(上季出賽20場)，博恰羅夫必須找回上季的狀態，才能避免葉里門科負荷超載影響防守效率。

雙方近況難分軒輊，莫斯科發電機近5場主場4勝1敗，場均進球高達3.6；聖彼得堡SKA近5場作客同樣繳出4勝1敗，場均進球3.2。雙方近期都是藉著強勢火力攻城掠地，加上防守戰力都未達最佳狀態，建議此戰避開勝負玩法，投注大小玩法-大5.5會有較高的中獎機會!

(中時新聞網)