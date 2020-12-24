本月東北地區發生規模6.7有感地震，讓不少居住在海砂屋的民眾膽顫心驚，新北市府推出「新北挺安全方案」，全額補助社區鑑定，目前已有三芝及泰山區2處社區向市府申請鑑定高氯離子鋼筋混凝土建築物(海砂屋) 鑑定，確認建築物安全狀態。

新北市都更處指出，市府為執行都更三箭政策，加速協助民眾安居樂業，考量市民對有安全疑慮建築物在推動都市更新前期，常常因資金籌措不易致整合卡關，因此市府推動「新北挺安全方案」，以全額出資協助建築物辦理海砂屋鑑定，讓社區儘快確認自家建築物安全狀態。

目前三芝和泰山區2處社區已率先向市府申請鑑定，近期將委託專業單位辦理海砂屋鑑定作業，並輔導社區依鑑定結果建議辦理重建或結構補強，搭配市府的多元都更政策方案，選擇適合社區的都更方式，協助社區早日遠離危險。

都更處說，想要申請「新北挺安全方案」的社區，只要經過市府房屋健檢結果為應立即辦理結構修復的建物，或經結構安全性能初步評估結果R＞45，並經整合1／2以上所有權人同意及成立管委會或已核准立案之更新會，即可向市府申請辦理，受理時間至111年12月31日止。

(中時 )