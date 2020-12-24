勤業眾信聯合會計師事務所24日發布《2021全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》，提出新一代無線接取網路、女性與科技、8K三大翻轉市場的契機：

翻轉契機一、新一代無線接取網路發展加速

隨著5G普及，虛擬化與開放式無線接取網路，將讓行動網路營運商在採用5G技術時有更多供應商可選擇，也能降低其營運成本。預計2023年時，將有逾80％的核心無線網路部署將實現虛擬化，並為電信業者帶來顛覆性的變革。

翻轉契機二、女性與科技將翻轉體育賽事

過去五年全球體育科技產業併購及募資次數逾3,000次，呈現上升走勢。

今年疫情雖導致體育賽事無法舉辦或銳減，但未來成長性卻可能大幅增加，市場預估女子賽事的營收增加和數位化運動員資訊將是兩大重點。

勤業眾信報告指出，有66％的受訪者至少對一項女子體育有興趣，明年預估將創下逾10億美元價值，為女子體育創造更多機會和商機；此外，透過數位科技蒐集並分析運動員資料，改變與建立最符合個人需求的訓練模式，打造超量化數位運動員。

翻轉契機三、8K浪潮興起

隨著超大尺寸電視市場需求增加，8K電視銷售額預料將在明年達到50億美元，銷量達到100萬台。而製作8K影片的相關設備與服務，例如攝影機、監視器、記憶體及電腦等，將帶來數億美元的產值。

(工商 )