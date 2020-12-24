義大利一個由2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死者家屬約500人所組成的訴訟團體今天表示，他們已採取法律行動，就疫情向地方和中央政府求償1億歐元（約新台幣35億元）。

他們在羅馬的法院提起民事訴訟，控告總理孔蒂（Giuseppe Conte）、衛生部長衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）和倫巴底大區（Lombardy）區長方達納（Attilio Fontana）。

路透社報導，上述3位政治人物的發言人皆未回應置評要求。

義大利是第一個受新型冠狀病毒重創的西方國家，自疫情2月爆發以來，死亡人數已超過7萬人，高居歐洲之冠、全球排名第5，疫情震央倫巴底大區2月20日通報首例確診。

這樁訴訟是由名為「我們法院見」（Noi Denunceremo）的委員會所提，委員會於4月成立，由貝加莫市（Bergamo）死者親屬所組成；貝加莫是北部倫巴底大區疫情最嚴重的城市之一。

委員會主席佛斯可（Luca Fusco）在聲明中說：「這是我們準備的『耶誕禮物』，奉送那些本該做事卻袖手旁觀的人。」

委員會說，當倫巴底大區爆出疫情時，地方和中央政府未能迅速採取行動，喪失原可避免全國封鎖及後續經濟損失的機會。

他們也指責政府缺乏準備，羅馬和倫巴底當局都沒有更新計畫，來應對潛在的疫情大流行。

委員會在聲明中說：「將要求政府給予每名亡者平均25.9萬歐元（約新台幣915萬元）的賠償，總金額約1 億歐元。」

委員會今年6月要求貝加莫檢方調查有關當局在因應疫情方面是否涉及刑事責任，孔蒂今年夏天已以證人身分接受檢方問話，但未受到刑事調查。

(中央社)