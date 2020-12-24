一位陳姓男子與吳姓妻子婚後分居新北、台南兩地，陳男於2015年間下台南找妻子，卻守整夜空房，直到天亮才等到吳女回家，兩人也因此爆發激烈口角。此後，妻子便斷絕往5年，陳男見此段婚姻名存實亡，心寒向法院訴請離婚。

據判決書指出，陳男主張他與妻子於2011年11月結婚，婚後兩人分居新北、台南兩地，他勤於南下探妻。2015年3月陳男赴妻子的租屋處見面，但妻子卻不在家，他獨自守了整晚的空房，兩人也為此起了激烈的爭執。

該次吵架後，妻子便氣到與陳男斷絕往來，陳男在這期間還再次下台南找她，但到租屋處時才發現，妻子早已悄悄搬離，打電話也連繫不上，就連岳父及岳母都不知道她去了何處。

陳男崩潰表示，自2015年開始，妻子已狠心斷絕聯繫5年，親友全無她音訊。考量已沒有婚姻之實，陳男才決意向法院訴請離婚。而法院審理間，吳女並無出庭，也無提出書狀聲明。

新北地院經審後判定，吳女對陳男的提議毫無意見，視為默認，再加上吳女無故斷絕聯繫5年，已造成兩人婚姻出現重大破綻，並認為在這段失敗的婚姻中，責任較大的為吳女，因此裁准陳男請求，判准離婚。全案可上訴。

(中時新聞網)