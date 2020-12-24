新竹縣政府打造的AI智慧園區完成招商，將有4大廠商進駐，預計帶來4000個就業機會。（莊旻靜攝）

新竹縣政府打造的AI智慧園區完成招商，將有4大廠商進駐，預計帶來4000個就業機會。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科24日舉辦就職2周年記者會，宣布籌備已久的AI智慧園區將有4大廠商進駐，預計增加4000個就業機會，另外生命紀念園區預定地23日也獲得國防部無償撥用，其餘建設也陸續進行，落實拼經濟、重文教、享福利、樂安居的政見。

AI智慧園區已招商完畢，將有智邦科技、緯創資通、義隆電子、普生4大家廠商進駐，廠商代表24日也參與記者會，智邦科技董事長郭飛龍致詞時指出，為了找場地，從高雄開始尋覓，後經引薦得知AI智慧園區，也期許未來獲得成功，繼續拼經濟。

楊文科在會中宣布AI智慧園區的招商成果，廠商預計在3年內建廠進駐，另外，高效能焚化爐BOO案已通過環差及土地變更審查，預計明年3月動工、2023年啟用。至於縣生命紀念園區，楊文科指出，23日已獲得國防部同意撥用土地，後續程序也將加緊進行。

楊文科也表示，對於台灣知識經濟旗艦園區、園區3期計畫，亦深具信心能通過，財政方面也已有10年計畫、10大交通建設經費也陸續到位。新竹縣議會議員多出席記者會，議員陳栢維指出，新竹縣議會為全台最多政黨的議會，也期許縣長能落實政見，為縣民帶來福利。

新竹縣13鄉鎮市長多出席記者會，竹北市長何淦銘致詞時指出，市公所斥資1.6億協助布建智慧錄影監視器，讓犯罪無所遁形，也期望楊文科能多支持竹北市公所興建納骨塔，若未來台灣知識旗艦園區通過，預計第一公墓也須遷葬，可使先人有安居之處。

(中時 )