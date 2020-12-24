教育部國教署持續與各地方政府合作認定「原住民重點學校」，提供更豐富的資源協助校務發展。位於南投縣信義鄉的新鄉國小，109學年度全校總學生數52人，均為原住民籍，今年11月更名為「希娜巴嵐國小」，並舉行熱鬧的更名揭牌典禮，分享布農族文化的人文風情。

希娜巴嵐國小位於南投縣信義鄉新鄉村，學區原屬羅娜國小，為免去學童的長途跋涉，1963年創立羅娜國小新鄉分校，民國1968年配合九年國教實施，獨立設校為「新鄉國小」。今年11月21日再更名為布農族語的「希娜巴嵐國小」，象徵這所原住民重點學校邁入全新的里程碑。

學校更名揭牌儀式由南投縣副縣長陳正昇擔任主典，全校師生、社區家長、部落居民、歷屆校友齊聚一堂，見證希娜巴嵐校舍新風貌，分享學校更名的喜悅。

早期布農族人從中央山脈遷徙至新鄉村，希娜巴嵐的布農語意為：遷移到像床一般舒適平坦之地，也象徵孕育豐富的生命資源。雖然過去當地一直被稱為新鄉村，但部落族人長期皆以居住在希娜巴嵐自稱，部落出入口牌樓也是採用希娜巴嵐稱呼。

在地方的建議與努力下，校名順利更名，期盼呈現更豐富的地方特色，也成為每一位部落孩子的「夢想驛站」。

教育部國教署表示，原住民族文化是臺灣重要的資產，未來將持續挹注原住民重點學校更多教育資源，健全學習環境與品質，也為原住民族文化增添永續發展的能量。

(中時 )