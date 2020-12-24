2020年是大陸女星江疏影的事業豐收年，她以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角，再攀演藝事業高峰，人氣很夯的江疏影也成為各時尚活動、代言爭相邀請的嘉賓，江疏影昨（23日）則身穿抹胸禮服出席品牌活動，她凹凸有致的鎖骨超吸睛，江疏影還得意發文：「我的鎖骨在跳舞」。

江疏影昨以一襲藕粉色抹胸禮服出席美妝品牌活動，禮服的低胸設計讓她白嫩美肌全都露，江疏影幾張扭動身體的照片，讓她凹凸有致的鎖骨完美展現，江疏影舉手投足性感，肌膚零細紋，甚至白到發光。

江疏影還得意發文：「我的鎖骨在跳舞」，引來工作室留言：「好煩哦！又瘦了！」還釣出江疏影回應：「變瘦真的是一件毫不費力的事兒呢」，而粉絲也一片狂讚：「想在你的鎖骨裡游泳！」、「鎖骨絕美」、「姐姐也太美了」、「過分美麗」。

粉絲鏡頭的江疏影顏值超正，她的美肌更是白到會發光不科學。（圖／取材自微博）

同時，也有網友曬出江疏影出席活動的影片，大讚江疏影顏值出眾、身材優越，在粉絲真實鏡頭的無P影片中，江疏影女神氣勢超強，而她白皙美肌更是白到發光，亮到不科學。

(中時新聞網)