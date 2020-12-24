中央流行疫情指揮中心22日公布紐西蘭籍機師（案765）活動足跡，但台北市議員徐巧芯昨日在臉書貼出一張「染疫機師12月9日在台北路徑圖」，曝光其活動範圍不只經公布的地方，引發各界高度關注。徐痛批衛福部長陳時中今指她「刪文」並非事實，她是為保護網友不被查水表才把圖片下架，對此大做文章的人恐怕是「老花眼」。徐巧芯更警告，指揮中心已開始「查水表」，轉傳自己臉書的網友們可能會被罰9到45萬元。

徐巧芯今日在臉書發文，表示昨天（23）某些政論節目說她刪文，今天陳時中也跟風說因為她刪文所以沒有惡意不會提告，她不知道主持人是不是老花眼？因為她並沒有刪文。她所公布的資訊都是正確且經過查證的，也沒有公布案765的姓名、病例、病史，因此沒有違法的問題，更不是假消息。把圖片下架的原因，說來非常悲哀，不是因為資訊有問題，更不是她認為不該公布，而是「我得知消息指揮中心已經開始展開『查水表之呼吸．壹之型』。」

徐巧芯指出，昨天的中午12:30左右，有媒體遭受指揮中心的壓力，逼迫他們「不下架，就開罰」，但明明當時各店家跟被點到的地點都發布了相關訊息，證實有接獲政府有通知案765軌跡。徐直言：「所以我認為指揮中心已經開始查水表，並且可能會針對轉傳我臉書的人罰9到45萬元。」

針對指揮中心可能祭出的「查水表」行動，徐巧芯表示自己並不怕，因為她知道自己是在履行民代的職責，並且有查證，過程禁得起考驗，更已查閱相關法條。畢竟那張圖片在她收到之前早已在地方上廣傳，就是指揮中心只公布一半，造成民眾恐慌，所以透過她的查證，告知民眾確切情況以及消毒位置，他們才能夠安心。若指揮中心認為她散布假訊息或違法，他們可以依照職權開罰。

徐巧芯強調，作為一個政治人物，面對政府的打壓她承擔得起，但她必須保護網友不受到指揮中心查水表。所以把圖片下架保護大家的安全，並且在文章中詳細說明理由。同時面對媒體的詢問她從未改口，提供的資料也不曾收回，甚至還寫了第二篇文章戳破指揮中心所謂「可以掌握接觸對象」的說法。

不僅如此，徐巧芯更痛批：「所以真的不用講得那麼好聽，說的好像我是因為認同指揮中心這種公布一半的方式所以撤下。完全不敢承認自己在背後對於媒體、民眾的各種施壓的事實就算了，還沾沾自喜拿上檯面說嘴。就更不用說節目與主持人胡扯『刪文』這種完全不存在的事了。」

(中時新聞網)