近年來許多人熱衷健身，尤其男性朋友趨之若鶩，認為可透過健身修飾肌肉線條、展現男子氣魄。不過國外專家指出，男性健身過頭可能會讓生殖器變小，而且「幾乎沒有什麼方法可以阻止這種現象」。

根據《鏡報》報導，網路醫療平台「你的線上醫師」（Your Doctors Online）首席醫療官Richard Honaker指出，激烈運動會影響人體血液流向，恐導致「命根子縮水」，且無法避免；但Honaker強調，變小只是暫時性的，不用太擔心。

他補充，健身時，身體會引導血液流向肌肉、關節，「靠充血壯大的陰莖」自然會因血流量減少變小，但這只是短期現象，他呼籲千萬別因此放棄上健身房運動。

泌尿科專家Jamin Brahmbhatt認同這項觀點，他直言，缺乏運動習慣的男性，腹部囤積過多脂肪，必須花上很多時間才能甩掉肥油，跟短暫縮水比起來，運動真的好多了。

當然，老化也是雄風不再的原因之一，根據統計，男性從30歲的青壯年到60歲的中老年，陰莖會縮小約1公分。

(中時新聞網)