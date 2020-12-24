中石化(1314)近年來持續採取「石化本業」與「土地開發」雙主軸並進策略，現階段營運成效逐漸浮現，AN報價持穩墊高，加上國內、國外不動產題材加溫，今開高走高，盤中拉高大漲逾5%，股價站上11.25元，創波段新高。

就石化本業來說，目前正值石化廠歲休旺季，但年底補庫存的需求增溫，遠東區AN報價持穩墊高，續創波段高點，其中AN攀揚65美元、每噸1725美元，且到明年第一季有望持穩看漲，有利於中石化本業動能。

此外，中石化兩大主力產品CPL及AN，過去幾年在上下游的原料與市場方面，都有相當大的波動，加上大陸石化產業崛起、產能陸續擴增，未來影響勢必更為顯著，有鑑於此，中石化積極轉型，往下游精細化工及特用化學領域，先前已經在橋頭廠興建費用共投入約4.5億元，在落成啟用後，預計今年第四季正式投產尼龍工程塑料，增加高值化產品貢獻。

在資產題材方面，中石化在國內、國外均有佈局，以國內來說，有台北京華城、高雄憲德段住宅，京華城規劃興建4棟頂級商辦，以進度來說，目前高雄憲德段住宅也已申報開工興建，至於海外部分，中石化看準緬甸潛力，當地的建案已經於今年第二季開賣，但受疫情影響而遞延，本月取得使用執照，後續將開始反映於財報。

(時報資訊)