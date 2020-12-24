鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)受惠S&T/Kontron品牌業務及帆宣(6196)的系統整合業務在手訂單暢旺，集團對2020年第四季營運展望樂觀，預期可望季增達雙位數，明年營運同步「樂觀期待」、可望續繳雙位數成長。

樺漢股價8月中觸及327元的2年高點後一路拉回，9～11月在217～250元區間震盪盤整，本月初發動上攻、9日觸及267.5元後再拉回245元，近日止跌回升，今（24）日開高後量增穩揚，上漲3.85％至256.5元，早盤維持逾2％漲幅，位居工業電腦族群漲勢前段班。

樺漢11月自結合併營收77.55億元，月增2.33％、年增2.4％，累計前11月合併營收738.39億元、年增3.26％，雙雙續創同期新高。董事長朱復銓先前法說時指出，S&T/Kontron的品牌業務在手訂單達8.9億歐元，帆宣的系統及廠務工程業務第四季仍可較第三季成長。

旗下小金雞方面，網安設備廠瑞祺電(6416)11月自結合併營收4.31億元，月增12.66％、年減4.23％，仍創同期次高。累計前11月合併營收49.09億元、年增27.33％，續創同期新高。

瑞祺電先前法說時指出，受子公司澔楷大單出貨遞延影響，預期第四季營收將較第三季持平略降，但隨著寬廣布局效益顯現，對明年營運維持審慎樂觀看待，看好有望漸入佳境，目標續繳雙位數成長表現。

帆宣11月自結合併營收25.86億元，月增達26.35％、年增達16.17％，改寫歷史次高。累計前11月合併營收225.58億元、年增4.92％，續創同期新高。由於11月在手訂單續衝上256億元新高，法人看好未來2年成長動能，可望帶動今明2年營收持續創高。

ODM廠沅聖(6638)11月自結合併營收5.92億元，月增5.88％、年減8.89％，回升至近1年高點。惟受重要客戶遭併購砍單影響，前11月合併營收37.49億元、年減47.18％，仍創同期新低。公司表示，轉向智慧車載及醫療布局已進入收成階段，看好營運動能將回升。

(時報資訊)