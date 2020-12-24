經營客製化生產包裝袋的台灣綠光國際公司，竟然將同業迪捷國際公司設計的摺疊購物袋照片下載後，直接放上自己官網的「產品介紹」網頁，被迪捷控告侵害著作權，台灣綠光的周姓負責人卻主張自己是「合法使用」，台北地檢署偵查後，依違反《著作權法》起訴台灣綠光公司及周姓負責人。

台灣綠光國際公司主要業務是客製化生產包括不織布袋、無紡布袋、帆布袋、棉布袋、尼龍袋等環保購物袋，與迪捷國際公司幾乎完全相同，彼此是競爭關係。

今年初，迪捷國際發現自家摺疊購物袋設計作品的照片，出現在台灣綠光官網的「產品介紹」中，而且完全沒有修圖，100％的「引用」照片，於是控告台灣綠光侵害著作權。

台灣綠光的周姓被害人到案後辯稱自己是「合法使用」，是他的員工下載照片放上官網，他也知道是別人的作品，不過，他只是把照片放在官網供客戶參考，並沒有製造販賣，所以並沒有侵害同業的著作權。雙方調解後無法達成和解，檢察官依違反著作權法起訴台灣綠光公司及周姓負責人。

(中時 )