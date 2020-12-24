工研院在經濟部技術處科技專案支持下推動智慧長照有成，打造國內首座銀髮智慧照護場域，連結產官學研醫成立智慧長照大聯盟。而根據全民健保統計顯示，臺灣人每年吃掉9.2億顆安眠藥，工研院攜手特安康共同發表「Sleep95」保健品，解決長期失眠患者的問題，希望以科技助橘世代健康樂活到八五。

衛福部與各縣市政府代表於「2020年全國長照業務聯繫會議」後率團參觀場域，工研院智慧長照大聯盟秘書長暨工研院生醫與醫材研究所副所長莊曜宇指出，面對全球高齡趨勢，整合智慧照護科技有其必要性，隨著5G、AI人工智慧等新興科技發展，也將為未來健康照護產業帶來顛覆性變革，中央也極力攜手地方政府共同合作，將智慧醫療科技導入到社區，建立居家照護的完整體系，期盼逐步達到智慧長照的長期目標。

配合政府「長照2.0升級計畫」，工研院擘畫「2030技術策略與藍圖」，以科技建構「健康樂活」的應用領域，結合AI人工智慧、大數據等技術與科技，針對早衰、失能、失智等不同階段的長輩推出照顧方案，為智慧長照提前部署。莊曜宇表示，在工研院積極號召下，目前智慧長照大聯盟已有包括特力集團等共22家長照相關業者加入，提供「系統整合」、「場域應用」、「跨業投入」、「指導諮詢」等四大領域全方位解決方案，未來將以創新的商業服務模式整體輸出國內外，讓臺灣成為國際智慧長照服務解決方案的主要供應者。

其中，智慧長照大聯盟中的重要會員之一特力集團旗下的特安康，瞄準銀髮長者與失眠族群長期失眠的痛點，日前攜手工研院發表「Sleep95」，從紅棗、桂圓、蓮子、靈芝等天然複方植物精萃而成Bugu-S獨家配方，完全不含藥物成分，可以改變細菌叢生態、調整體質，進而調整身體緊張與焦慮壓力程度、幫助入睡。「Sleep95」共有三「好」特色，包括「好食在」：藥食同源複合配方；「好安心」：通過相關衛生安全檢測；「好放鬆」：無藥物成癮的疑慮。經過與國泰新竹分院針對超過百位的國人進行臨床試驗，連續服用2個月後，能縮短入睡所需時間、延長睡眠與深眠時間，減少醒來次數，實現照顧民眾健康的願望，成功成為智慧長照大聯盟第一個產學合作推出的亮點案例。

莊曜宇指出，銀髮產業是21世紀最具潛力的產業之一，面對嶄新的市場，需要集體的智慧，共同激盪創新的商業服務模式，一起開拓橘色新商機。莊耀宇以自己50多歲的年齡舉例，「我們可能是照顧長輩的最後一代，也是沒有子孫照顧的第一代」。因此，銀髮智慧照護場域的重要性不言而喻，例如PoseFit樂齡姿態智能檢測系統，可以檢測出長者是否骨質疏鬆或肌力不足，進而提出運動處方；PECOLA樂齡陪伴機器人則可隨時陪伴長者、即時以影像或照片服務長者，並且主動通報長者的異常狀況給子女；全身型步態分析系統更已導入多家榮家榮院，希望實現長者「活得健康、有尊嚴」的目標。

(工商 )