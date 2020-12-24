隨著時代變遷，不少你我曾熟悉的數位服務，都隨著使用者需求的改變，而逐漸退場，由全新服務取代。如果你曾使用PChome相關服務的話，不如把握時間查詢一下自己有沒有在相簿中存放珍貴回憶，趁著PChome相簿未完全退場之前，趕緊把珍貴回憶搬回家。

PChome在2020年7月間，就向使用者發出提醒，公告相簿服務將於 2021 年 1 月 4 日(一) 正式結束服務。並且已自2020 年 8 月 10 日(一) 起停止相片上傳功能。如今隨著正式退場的時間即將到來，提醒所有PChome相簿的用戶，可以抓緊時間，登入帳號來確認是否你曾上傳了相片，但是還沒有將它完整下載，轉移到其他地方去儲存。

PChome相簿為便利使用者，提供了「相簿打包」的功能，可以讓你一次下載多個相簿。根據PChome公告的資訊，提供給使用者打包下載網路相簿的時間，從2020 年 8 月 12 日(三) 15:00 至 2021 年 1 月 3 日(日) 23:59。而PChome相簿將會在2021 年 1 月 04 日(一) 15:00正式退場。如今已剩下約10天的時間，如果你曾是PChome相簿愛用者，一定要把握時間在跨年前或是新年之初，將相片打包帶走，以免徒生遺憾。

PChome指出，雖然他們終止了PChome相簿的功能，但是相簿服務退場將不影響個人新聞台文章內的照片上傳功能，也請使用者可以放心。

(科技)